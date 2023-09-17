В Татарстане годовая инфляция ускорилась до 4,3%

Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

В августе инфляция в Татарстане увеличилась до 4,29% в годовом выражении с 2,99% в июле. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом в месячном выражении цены за август выросли всего на 0,56%. В целом за семь месяцев 2023 года, с января по август, инфляция год к году увеличилась на 4,3% (этот показатель не изменился по сравнению с июлем).

Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за август увеличился на 2,96% в годовом выражении и на 0,98% в месячном.

Ощутимее всего по сравнению с июлем подорожала плодоовощная продукция (на 20,14%), о чем ранее сообщал «Татар-информ»).

В пятницу, 15 сентября, Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых.