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В Татарстане годовая инфляция ускорилась до 4,3%
В августе инфляция в Татарстане увеличилась до 4,29% в годовом выражении с 2,99% в июле. Это следует из данных Татарстанстата.
При этом в месячном выражении цены за август выросли всего на 0,56%. В целом за семь месяцев 2023 года, с января по август, инфляция год к году увеличилась на 4,3% (этот показатель не изменился по сравнению с июлем).
Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за август увеличился на 2,96% в годовом выражении и на 0,98% в месячном.
Ощутимее всего по сравнению с июлем подорожала плодоовощная продукция (на 20,14%), о чем ранее сообщал «Татар-информ»).
В пятницу, 15 сентября, Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых.
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