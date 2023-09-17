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Цены на плодоовощную продукцию в Татарстане за год выросли на 20%
В сравнении с августом 2022 года цены на плодоовощную продукцию в Татарстане выросли на 20,14%. Если же сравнивать с июлем этого года, то их стоимость, наоборот, снизилась на 8,22%, следует из статистики Татарстанстата.
На другие продовольственные товары цены изменились менее значительно — +1,42% в сравнении с августом 2022 года и +0,77% к июлю 2023-го.
Более заметно подорожание услуг: на 8,28% в отношении августа прошлого года, на 6,07% — с декабря и на 0,58% — к июлю 2023-го. По ценам на непродовольственные товары — в августе они выросли на 2,97% к этому же месяцу 2022-го и на 1,24% — к прошедшему июлю.
В целом базовый индекс потребительских цен в августе за год увеличился на 2,96%. За месяц — с июля 2023-го — показатель вырос почти на процент — +0,98%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане вторую неделю дорожают огурцы и дешевеет капуста.
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