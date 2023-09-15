В сентябре годовая инфляция в России ускорилась до 5,5%

Согласно оценке на 11 сентября, годовая инфляция в стране ускорилась до 5,5% в то время, как в июле она была 4,3%, в августе – 5,2%. Об этом говорится в сообщении Банка России.

«Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля», – уточняется в сообщении регулятора.

Отмечается, что за последние 3 месяца цены с поправкой на сезонность в среднем выросли на 9% в пересчете на год. ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции – по итогам 2023-го она сложится в диапазоне 6–7%. Учитывая проводимую регулятором денежно-кредитную политику годовая инфляция вернется к 4% в следующем году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых.