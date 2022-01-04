В Татарстане еще семь человек скончались от коронавируса

Еще семь жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — трое мужчин и четыре женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 4 января 2022 года достигло 1460, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1460, из них подтверждено за сутки — семь <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1937, 1939 и 1953 годов рождения, женщины 1927, 1930, 1936 и 1950 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в разных регионах России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за ноябрь от Covid-19 умерли почти 1,9 тыс. татарстанцев.