Росстат: В России за ноябрь умерли более 80 тыс. пациентов с коронавирусом

В ноябре 2021 года коронавирус Covid-19 стал основной причиной смерти более 80,1 тыс. жителей России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом в 71 187 случаях коронавирус точно определен как причина смерти, а еще в 8939 случаях он предполагается в качестве таковой.

Кроме того, по данным статистиков, у более чем 7,4 тыс. скончавшихся пациентов Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. В 1477 случаях он «оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений», тогда как в 5924 — не оказал влияния на итоговый летальный исход.

В Татарстане, согласно информации Росстата, коронавирус за ноябрь стал основной причиной смерти 1870 человек. При этом патоген был идентифицирован лишь у 308 из них, а у 1562 он не выявлен.

Помимо этого, у 114 скончавшихся в ноябре жителей республики Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. Только в семи случаях он повлиял на итоговый смертельный исход.

Таким образом, в целом по России за ноябрь смертность от коронавируса выросла по сравнению с октябрем, тогда как в Татарстане она снизилась.