Росстат: За ноябрь от Covid-19 умерли почти 1,9 тыс. татарстанцев

В ноябре, по официальным данным, от коронавирусной инфекции умерли 308 жителей Татарстана. Однако высока вероятность того, что еще 1562 человека скончались по этой же причине, хотя вирус и не удалось идентифицировать. Об этом сообщает Росстат.

По информации службы, в ноябре Татарстан занимает четвертое место среди регионов ПФО по числу летальных исходов из-за Covid-19. Республику опережают Самарская, Нижегородская и Саратовская области.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за сутки в Татарстане подтвердились еще 97 случаев коронавирусной инфекции.