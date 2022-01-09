В Татарстане еще пять человек скончались от Covid-19

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — двое мужчин и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 9 января 2022 года достигло 1486, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1486, из них подтверждено за сутки — пять <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1960 и 1961 годов рождения, женщины 1941, 1950 и 1961 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в разных регионах России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за ноябрь от Covid-19 умерли почти 1,9 тыс. татарстанцев.