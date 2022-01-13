В Татарстане еще двое мужчин и три женщины умерли от Covid-19

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — двое мужчин и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 13 января 2022 года достигло 1506, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1506, из них подтверждено за сутки — пять <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1933 и 1973 годов рождения, женщины 1927, 1934 и 1945 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за ноябрь от Covid-19 умерли почти 1,9 тыс. татарстанцев.