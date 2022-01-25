В Татарстане еще четыре человека скончались от коронавируса

Еще четыре жителя Татарстана стали жертвами коронавируса — двое мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 25 января 2022 года достигло 1565, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1565, из них подтверждено за сутки — четыре <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1957 и 1958 годов рождения, женщины 1940 и 1949 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в разных регионах России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за ноябрь от Covid-19 умерли почти 1,9 тыс. татарстанцев.