В Татарстане еще четыре человека скончались от коронавируса

Еще четыре жителя Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — двое мужчин и две женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено четыре случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1942 и 1947 годов рождения, женщины 1952 и 1978 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 14 декабря 2021 года достигло 1372.

Вместе с тем, согласно данным Росстата, за октябрь 2021 года в России коронавирус стал причиной смерти 68 тыс. человек. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в разных регионах страны, включая и Татарстан.

При этом всего в республике с начала этого года скончались 56 тыс. человек по сравнению с 54 тыс. за весь 2020 год и 42,6 тыс. за предпандемийный 2019-й.