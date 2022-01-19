В Татарстане еще четыре человека скончались от Covid-19

Еще четыре жителя Татарстана стали жертвами коронавируса — мужчина и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 19 января 2022 года достигло 1535, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1535, из них подтверждено за сутки — четыре <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались женщины 1937, 1947 и 1954 годов рождения, а также мужчина 1962 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в разных регионах России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за ноябрь от Covid-19 умерли почти 1,9 тыс. татарстанцев.