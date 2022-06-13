В Татарстане еще 95 человек заболели коронавирусом

В Татарстане выявлено 95 новых случаев коронавируса Covid-19, до этого два дня подряд регистрировалось по 98 заболевших. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом количество пациентов, которым понадобилась госпитализация, уменьшилось: в больницы доставлено 20 человек по сравнению с 45 накануне.

Всего по данным на 13 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтвержден 151 461 случай заболевания. Выздоровели 146 855 жителей Татарстана, причем за последний день излечились 52 пациента.

За день в регионе вновь официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в республике по-прежнему равняется 1995.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане уровень коллективного иммунитета к Covid-19 за неделю снизился почти на 5%. На данный момент действие введенного из-за пандемии на территории республики масочного режима приостановлено.