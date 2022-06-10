Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Татарстане снизился почти на 5%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 в Татарстане за неделю снизился на 4,9% — с 27,6% до 22,7%. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

В республике первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 2 523 160 человек по сравнению с 2 518 687 неделей ранее. Обеими дозами вакцинированы 2 452 223 татарстанца — семь дней назад таковых было 2 447 782.

В целом по стране уровень коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 по сравнению с 3 июня уменьшился на 4,1% — с 32% до 27,9%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане еще 100 человек заболели Covid-19. На данный момент введенный из-за пандемии на территории республики масочный режим приостановлен.