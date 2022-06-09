Галимова про масочный режим: «Это не отмена, а приостановка»

Фото: архив «Татар-информ», Михаил Захаров

В Татарстане не отменили, а приостановили действие масочного режима в связи с нормализацией уровня заболеваемости коронавирусом. При этом группам риска по Covid-19 среди населения всё же рекомендуется продолжать носить маски в общественных местах, где есть риск заражения. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Это не отмена масочного режима, а приостановка обязательного ношения масок. Отменить масочный режим юридически может главный санитарный врач России. <…> Это не значит, что нужно расслабиться. И людям, которые входят в зону риска, пренебрегать этими мерами не следует, когда они находятся в местах скопления большого количества людей, и [следует] все-таки придерживаться масочного режима», — отметила Галимова.

По ее словам, «ситуация с инфекционным направлением» в больницах республики сейчас вернулась в допандемийный режим. «Несмотря на это, люди, которые попадают в больницу (с ковидными симптомами — прим. Т-и), в любом случае есть. И, как правило, это категория из групп риска. Поэтому мы все-таки призываем их соблюдать масочный режим», — резюмировала Лилия Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о приостановлении действия обязательного масочного режима. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.