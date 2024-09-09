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Общество 9 сентября 2024 13:28

В Татарстане два человека умерли от лихорадки Западного Нила

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В Татарстане два человека скончались из-за лихорадки Западного Нила. Об этом «Татар-информу» рассказал собственный источник.

«Подтверждено два летальных исхода от этого заболевания», – отметил источник.

Симптомами лихорадки Западного Нила является высокая температура, сопровождающая головной болью, может присутствовать тошнота и боль в мышцах. Иногда возникают кожные высыпания. Это заболевание не передается от человека к человеку. Оно распространяется только через укусы комаров. Чтобы избежать заражения, необходимо использовать средства защиты от насекомых и избегать мест скопления комаров, особенно возле водоемов и болот.

«Татар-информ» подробно рассказывал, как проходит заболевание, какие симптомы ему присущи и как защититься от заражения. Первые случаи лихорадки в этом году начали фиксировать в середине июля.

#Здоровье
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