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В Татарстане два человека умерли от лихорадки Западного Нила
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В Татарстане два человека скончались из-за лихорадки Западного Нила. Об этом «Татар-информу» рассказал собственный источник.
«Подтверждено два летальных исхода от этого заболевания», – отметил источник.
Симптомами лихорадки Западного Нила является высокая температура, сопровождающая головной болью, может присутствовать тошнота и боль в мышцах. Иногда возникают кожные высыпания. Это заболевание не передается от человека к человеку. Оно распространяется только через укусы комаров. Чтобы избежать заражения, необходимо использовать средства защиты от насекомых и избегать мест скопления комаров, особенно возле водоемов и болот.
«Татар-информ» подробно рассказывал, как проходит заболевание, какие симптомы ему присущи и как защититься от заражения. Первые случаи лихорадки в этом году начали фиксировать в середине июля.
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