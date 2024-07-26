Четыре случая лихорадки Западного Нила выявлены в Татарстане

Вирус лихорадки Западного Нила

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Четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Татарстане, заболевшие получают медпомощь в стационарах. Об этом рассказали в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, передает РИА Новости.

«Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения», — пояснили в медучреждении.

При этом в целом по стране более 80% случаев инфекции регистрируются в регионах Южного федерального округа. Рост заболеваемости на неэндемичных территориях вызван смещением на север из-за изменения климата миграционных путей перелетных птиц, которые являются основным резервуаром возбудителя этой лихорадки в европейской части России, уточнили в медцентре.

Лихорадка Западного Нила — вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание. Оно характеризуется симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях (от 1 до 5%) — еще и поражением центральной нервной системы.

Главный источник и резервуар этой болезни — различные виды птиц, особенно водные и околоводные. Заражение человека чаще всего происходит при укусах инфицированных комаров.

Ранее профессор КФУ Альберт Ризванов оценил угрозу лихорадки Западного Нила для Татарстана.