«Просыпался ночью в холодном поту от жара»: пациент РКИБ о лихорадке Западного Нила

Состояние было похоже на обычный грипп с температурой 38 градусов, болели мышцы и голова, рассказал один из заболевших лихорадкой Западного Нила Фото: © «Татар-информ»

«Еще тогда обратил внимание, что на озере было много птиц»

В Татарстане уже шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила. Среди них 49-летний Тимур из Казани. Он рассказал «Татар-информу», что отдыхал на даче в деревне Чистое Озеро Лаишевского района. Частенько купался в местном озере, ведь было довольно жарко. Тимур обратил внимание, что на Чистом озере довольно много водоплавающих птиц, но и подумать не мог, что именно они заражают комаров вирусом Западного Нила. А насекомые потом кусают и заражают людей.

Первые симптомы наш герой заметил поздно вечером в прошлый вторник, 23 июля. Состояние было похоже на обычный грипп с температурой 38 градусов, болели мышцы и голова. Боль в пояснице отдавала в икроножные мышцы ближе к ахиллову сухожилию – Тимур сразу подметил, что этот симптом очень необычный. При этом насморка, кашля, боли в горле не было.

«Я ждал сутки, думал, что появится кашель, будет температура, насморк, думал, что это будет обычная респираторная инфекция. Но через сутки ничего не изменилось. Через двое – тоже. Температура ночью была 38,1, днем чуть пониже», – рассказал Тимур «Татар-информу».

Тогда Тимур предположил, что у него мышиная лихорадка. На третьи сутки после начала заболевания он решил обратиться в платный медцентр – сдал кровь, мочу, сделал УЗИ почек, ведь поясница очень сильно болела. Ему сказали, что проблем с неврологической стороны нет. Однако в анализе крови были низкие тромбоциты, что говорило о наличии инфекции.

Температура немного упала, Тимур смог сесть за руль, сам приехал в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я был не готов к этому диагнозу»

Именно в этот день Тимуру стало чуть полегче, температура немного упала, он смог сесть за руль, сам приехал в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Там вновь сдал все анализы, прошел КТ, сдал экспресс-тесты – все еще был уверен, что у него мышиная лихорадка. Однако тест на эту болезнь оказался отрицательным. Тогда Тимур подумал, что отрицательный результат можно списать на то, что идут всего третьи сутки болезни. Так как мышиная лихорадка, которую он предполагал, от человека к человеку не передается, он решил не оставаться в больнице и вернулся домой.

«Ночью была сильная лихорадка с потовыделением, на четвертую ночь это произошло впервые, до этого такого не было. Я ночью проснулся весь в поту, мокрый, при этом холодно было даже под одеялом. Я понял, что это все серьезно», – вспоминает Тимур.

К вечеру следующего дня у него на лице появилась сыпь, утром она была и на руках. Пятна были небольшие, словно от укусов комаров.

Когда Тимур вновь приехал в РКИБ, то, взглянув на его сыпь, врачи мгновенно установили диагноз: лихорадка Западного Нила.

«Я был к этому не готов. Я все, что мог, прочитал про мышиную лихорадку. Знал о ней от и до. А тут мне говорят диагноз, который я вообще не воспринимал, не было даже мыслей об этом. Я оказался в растерянности», – вспоминает пациент РКИБ.

Врачи объяснили Тимуру, что переносят лихорадку Западного Нила комары.

Covid-19 был тяжелее, чем лихорадка Западного Нила

В инфекционке мужчина лечится уже четвертый день, сейчас ему уже лучше – температура 36,9. Боли в мышцах и в пояснице прошли.

«Я перенес ковид, он был официально установлен, я был на карантине. Лечился не в больнице, а дома. Форма была не такая тяжелая, но я его перенес намного тяжелее, чем лихорадку Западного Нила. Тогда были суставные боли, здесь только мышечные, за исключением поясницы. Я считаю, что эта болезнь легче, чем коронавирусная инфекция», – рассказал он.

Сегодня Тимур уже с уверенностью может сказать, что лихорадка Западного Нила – обычная инфекция, несмотря на страшное название. И паниковать, по его мнению, не стоит. Медикам РКИБ он передает слова благодарности – он потихоньку уже готовится к выписке.

Тимур обещает больше не купаться в водоемах, где обитают водоплавающие птицы. По собственному признанию, даже несмотря на то что после болезни у него выработается иммунитет к этому вирусу, репеллентами будет пользоваться всегда.

Врачи советуют пользоваться репеллентами и не подвергать себя опасности вблизи водоемов и болот Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всему виной местные комары

Все жители Татарстана, у которых диагностировали лихорадку Западного Нила, заразились на территории республики.

«Это местные случаи. Причиной заражения татарстанцев лихорадкой Западного Нила стали укусы местных комаров», – рассказали «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Никто из заразившихся, к слову, за пределы страны в последнее время не выезжал. В Роспотребнадзоре РТ подчеркнули, что шестеро заболевших – число не критическое и не опасное. Например, в прошлом году лихорадкой Западного Нила переболели восемь жителей Татарстана.

Эта болезнь от человека к человеку не передается. Заражение происходит только через комариный укус. Поэтому врачи советуют пользоваться репеллентами и не подвергать себя опасности вблизи водоемов и болот.

Санитарные врачи организовали обработку водоемов от комаров в радиусе трех километров от мест, где живут заболевшие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Санитарные врачи обработали водоемы, где заразились татарстанцы

Сотрудники Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения этого заболевания.

Специалисты обследовали места проживания и отдыха заболевших. Они отловили и исследовали комаров, но вирус лихорадки Западного Нила в них не обнаружили. Санитарные врачи организовали обработку водоемов от комаров в радиусе трех километров от мест, где живут заболевшие.

К слову, с июня в республике проводятся регулярные обработки водоемов от личинок комаров. На данный момент обработано 75% от запланированной площади – это 983 гектара водоемов и прибрежной растительности.

На данный момент пять человек продолжают лечиться от лихорадки Западного Нила в Республиканской клинической инфекционной больнице Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

РКИБ: состояние больных стабильное

На данный момент четыре человека продолжают лечиться от лихорадки Западного Нила в Республиканской клинической инфекционной больнице.

«Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет», – отметили в пресс-службе больницы.

Сегодня одного из пациентов собираются перевести из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Еще одного пациента готовят к выписке. В инфекционной больнице отметили, что ранее одного человека уже перевели на амбулаторное лечение.