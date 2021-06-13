В Татарстане до середины недели сохранится теплая погода с дождями и грозами

В ближайшие дни на территории Татарстана удержится теплая, но неустойчивая погода с дождями, грозами и сильным ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В частности, завтра, 14 июня, в небе над республикой опять ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Кроме того, прогнозируются грозы с усилениями ветра, а локально — еще и град, о чем ранее предупреждали синоптики.

В темное время суток температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. В светлое — воздух прогреется до +25, +30 градусов. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке региона.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник и среду, 15 и 16 июня, в небе над Татарстаном сохранится переменная облачность. По-прежнему местами будут идти кратковременные дожди. В дневные и вечерние часы кое-где вероятны грозы с усилениями юго-восточного ветра до 15–20 м/с.

По республике ночью 15-го числа температура воздуха составит 13–18 градусов тепла, ночью 16-го будет чуть теплее — 14–19 градусов. Днем воздух станет прогреваться до +26, +31 градуса.

Как сообщало ИА «Татар-информ», сегодня в Арске на праздновании Сабантуя ураган унес столы и батуты.