В Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер, град и туман

В Татарстане завтра, 13 июня, опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди (ночью — местами), в отдельных районах (в Казани — днем) вероятны грозы. Локально возможен град. Ночью и утром кое-где опустится туман.

Будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер. При грозах он станет усиливаться до 15–18 м/с в ночные часы и до 17–22 м/с в дневные, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В светлое — воздух прогреется до +22, +27 градусов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в ближайшие дни на территории республики удержится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и градом. Температурный фон при этом продолжит повышаться, предполагают синоптики.