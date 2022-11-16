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Экономика
16 ноября 2022  15:39

Мантуров: До конца месяца «Соллерс» в Татарстане начнет выпуск легких коммерческих машин

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На площадке завода «Соллерс» в Татарстане до конца этого месяца запустят производство легких коммерческих машин, сообщил глава Минпомторга Денис Мантуров. По его словам,  все российские компании наращивают объемы производства и ситуация в российском автопроме стабилизируется.

«Нам удалось решить главную задачу — сохранить рабочие коллективы и компетенции. Это позволяет сегодня концентрироваться на создании собственной автокомпонентной базы. На эти цели по отдельной программе фонда развития промышленности компаниям будет до конца года предоставлено льготных займов на сумму 32 млрд рублей», — отметил министр на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

Мантуров также рассказал на совещании с членами Правительства РФ и главой государства Владимиром Путиным о запуске производство электромобилей Evolute, сообщает пресс-служба Кабмина РФ. До конца ноября, по его словам, работу по производству легковых машин начнет автозавод «Москвич».

Напомним, на этом же совещании Путин поддержал предложение главы экономического ведомства о введении льготного автокредитования для военных, а также призвал сделать машины более доступными для россиян.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что «Соллерс» планирует вновь запустить свои заводы в Елабуге и Владивостоке и запустить новые проекты. 

#российский автопром #Татарстан #экономика
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