«Соллерс» планирует возобновить работу заводов в Елабуге и Владивостоке

«Соллерс» планирует вновь запустить заводы в Елабуге и Владивостоке. При этом компания намерена не только возобновить производство, но и запустить новые проекты, которые заменят совместные с Ford, Mazda и с Isuzu. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал гендиректор автопроизводителя Николай Соболев, сообщает ТАСС.

«Намерены производить, намерены загружать наши заводы, и не только в Елабуге, но и во Владивостоке. Вопрос во времени и конкретике, которую пока я вам сказать не смогу», — объявил он.

Руководитель отметил, что «Соллерс Авто» также планирует запуск собственного бренда автомобилей и начало производства автокомпонентов, которые еще не имеют аналогов в России. До сих пор, напомнил Соболев, собственным брендом в портфеле группы «Соллерс» был Ульяновский автомобильный завод, который останется традиционным производителем внедорожников. Новые проекты будут выходить под брендом «Соллерс».