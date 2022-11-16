Путин призвал сделать автомобили более доступными и ввести автокредитование для военных

Автомобили должны стать более доступными для россиян в современных условиях, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством. Он также поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

Машины должны быть доступными для жителей страны «несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее», подчеркнул Президент.

Распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации и членов их семей, предложил глава Минпромторга Денис Мантуров. Президент с этим предложением согласился.

«Хорошо. Вы с Минфином прорабатывали этот вопрос, да?» – спросил Путин. Получив положительный ответ, он призвал ввести эту меру с учетом повышения стоимости автомобилей.

Напомним, в июле в России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20% ее стоимости. Общий бюджет программы – 20,7 млрд рублей.