За ночь в Приволжском районе Казани выпало 80% от месячной нормы осадков

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Согласно данным метеостанции Казань, ночью при прохождении волнового атмосферного фронта в Приволжском районе столицы Татарстана выпало 49 миллиметров осадков, что составляет около 80% от месячной нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В целом по Казани в ночные часы выпал дождь в количестве от 29 до 49 миллиметров. В частности, в Авиастроительном районе города по наблюдениям авиационной метеостанции Казань-Сокол выпало 29 миллиметров осадков.

Местами на территории столицы РТ отмечались ливневые дожди в количестве 26–29 миллиметров за один час, уточняют синоптики.

Кроме того, на западе республики в отдельных районах, согласно данным метеостанций Лаишево и Казань-Аэропорт, из-за атмосферного фронта выпал очень сильный дождь в количестве соответственно 57 и 51 миллиметров за 9–12 часов, что считается опасным метеорологическим явлением.

Ночью метеорологи Татарстана распространили штормовое предупреждение из-за ожидающегося в первую половину суток очень сильного дождя.