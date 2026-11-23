Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане начнёт формироваться устойчивый зимний режим погоды. Ожидаются два снегопада, перепады атмосферного давления и заметное похолодание. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, южнобалканский циклон принесет осадки в виде снега. Местами возможен мокрый снег на рубеже вторника и среды.

«Следующий снегопад прогнозируется в период с четверга на пятницу: за это время может выпасть до 5–7 см снега, и в республике установится снежный покров, который уже не растает», – отметил эксперт.

По словам Шувалова, температурный фон в начале недели будет держаться около нуля градусов в дневные часы, однако к концу недели столбики термометров опустятся до -3…-6 градусов. Из-за западно-юго-западного ветра с порывами до 12–14 м/с ощущаться такая погода будет холоднее, примерно как -11…-12 градусов.

Атмосферное давление, по его словам, в течение недели будет неустойчивым: во вторник оно снизится примерно до 740 мм ртутного столба, после чего начнет расти и к концу недели повысится.