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Новая неделя в Татарстане начнется с потепления до -4 градусов
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане ожидается от -9 до -4 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Как и ночью, утром столбик термометра будет показывать от -11 до -16 градусов (при прояснениях до -24).
Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.
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