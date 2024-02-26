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Общество 26 февраля 2024 06:37

Новая неделя в Татарстане начнется с потепления до -4 градусов

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Новая неделя в Татарстане начнется с потепления до -4 градусов
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня днем в Татарстане ожидается от -9 до -4 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Как и ночью, утром столбик термометра будет показывать от -11 до -16 градусов (при прояснениях до -24).

Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды
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