В Татарстане днем ожидается до 9 градусов мороза и небольшой снег

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 12 февраля, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Кое-где, включая Казань, утром задержится опустившийся ночью туман. Днем в отдельных районах, но не в столице РТ, будет идти небольшой снег.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. В светлое время суток он местами, включая Казань, будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по региону в утренние часы составит от -11 до -16 градусов (при прояснениях – до -19), в дневные – от -4 до -9 градусов (в Казани – от -5 до -7).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до выходных сохранятся умеренные морозы и туманы. Согласно данным республиканских синоптиков, температура воздуха в регионе во вторую декаду февраля будет немного выше климатической нормы.