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Общество 11 февраля 2025 06:00

В Татарстане ожидается туман и до 8 градусов мороза днем

В Татарстане ожидается туман и до 8 градусов мороза днем
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 11 февраля, в Татарстане прогнозируется умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. При этом утром в большинстве районов, а днем местами сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть северный и северо-западный ветер силой от 2 до 7 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по региону в утренние часы составит от -8 до -13 градусов (при прояснениях – до -16), в дневные – от -3 до -8 градусов (в Казани – от -5 до -7).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до выходных сохранятся умеренные морозы и туманы.

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