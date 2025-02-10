В Татарстане до выходных сохранятся умеренные морозы и туманы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца недели в Татарстане под воздействием обширного антициклона задержится умеренно морозная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник и среду, 11 и 12 февраля, погодные условия в республике по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. При этом 11-го числа на большей части территории региона ожидаются туманы, а 12-го числа они прогнозируются в отдельных районах. В ночные и утренние часы температура воздуха будет составлять от -8 до -14 градусов (при прояснениях – до -18), в дневные – от -3 до -8 градусов.

В ночь на четверг, 13 февраля, существенные осадки еще маловероятны. Но днем под влиянием приближающегося к Татарстану атмосферного фронта местами будет идти небольшой снег. Температурный фон немного повысится: ночью и утром ожидается от -6 до -11 градусов (при прояснениях – до -14), днем – от -2 до -7 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в конце недели погодные условия изменятся: на смену антициклону придут циклоны и атмосферные фронты.

В пятницу, 14 февраля, в республике пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет равняться -6, -11 градусам ночью (при прояснениях – до -16) и -3, -8 градусам днем. В субботу, 15 февраля, в регионе сохранится умеренно морозная погода с небольшим снегом, отмечают синоптики.