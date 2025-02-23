В Татарстане днем ожидается до -6 градусов, утром возможен туман

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 23 февраля, в Татарстане сохранится умеренно морозная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Осадки маловероятны. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с, иногда он будет усиливаться порывами до 14 м/c (в Казани – до 13 м/c). На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных морозов (до -23 градусов при прояснениях) воздух прогреется до -6, -11 градусов (в столице РТ – до -6, -8 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются аномальные морозы – на 3–6 градусов ниже нормы.