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Общество 22 февраля 2025 16:45

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 23 февраля

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 23 февраля

Завтра, 23 февраля, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром местами на территории республики, но не в Казани, опустится туман.

При этом температурный фон будет немного выше, чем в ночь на субботу. Столбики термометров в темное время суток опустятся до -13, -18 градусов, а при прояснениях – и до -23.

В столице РТ в ночные часы ожидается от 13 до 15 градусов ниже нуля, а при прояснениях – до -18 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются аномальные морозы – на 3–6 градусов ниже нормы.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #туман
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