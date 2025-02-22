Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 23 февраля

Завтра, 23 февраля, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром местами на территории республики, но не в Казани, опустится туман.

При этом температурный фон будет немного выше, чем в ночь на субботу. Столбики термометров в темное время суток опустятся до -13, -18 градусов, а при прояснениях – и до -23.

В столице РТ в ночные часы ожидается от 13 до 15 градусов ниже нуля, а при прояснениях – до -18 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются аномальные морозы – на 3–6 градусов ниже нормы.