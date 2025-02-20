В Татарстане ожидаются аномальные морозы – на 3–6 градусов ниже нормы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане под воздействием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления установится аномально холодная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы на территории республики могут опускаться туманы. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже многолетних значений на 3–6 градусов.

В пятницу и субботу, 21 и 22 февраля, небо над регионом будет облачным с прояснениями. Вероятность осадков невелика. Ночью и утром температура воздуха будет составлять от -15 до -22 градусов (при прояснениях – до -25, -26). Днем воздух будет прогреваться до -7, -12 градусов.

В воскресенье, 23 февраля, осадки по-прежнему маловероятны, но температурный фон немного повысится. Ночью и утром столбики термометров будут показывать от -14 до -19 градусов (при прояснениях – до -23), днем – от -6 до -11 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, погода существенным образом не изменится – прогнозируются умеренные морозы без осадков. В темное время суток температура воздуха будет составлять от -14 до -20 градусов, в светлое – от -5 до -10.