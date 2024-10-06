В Татарстане чуть понизится температурный фон, дожди прекратятся

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 6 октября, в Татарстане прогнозируется небольшое понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Небольшие дожди, местами еще возможные ночью, прекратятся — днем существенные осадки маловероятны.

Будет дуть западный и северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. Кое-где, но не в Казани, он будет усиливаться порывами до 11 м/с (это чуть меньше, чем накануне).

После достаточно прохладной, но без заморозков ночи в дневные часы воздух прогреется до +12, +17 градусов (в столице РТ — до 13–15 градусов тепла).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с называется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, а от 10,8 до 13,8 м/с — сильным.