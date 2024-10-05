В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до −5 градусов

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В субботу, 5 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако утром и днем местами пройдут небольшие дожди. Также местами возможен порывистый ветер до 12 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 5 до 10 градусов выше нуля, местами ожидается от 0 до +5 градусов, а в южных и восточных районах столбики термометров могут опуститься до −5 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до 13-18 градусов.