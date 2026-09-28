Раис РТ Рустам Минниханов призвал татарстанцев проявлять бдительность в вопросах безопасности, ответственно относиться к возможным рискам и угрозам. Об этом руководитель республики заявил в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Наш безусловный приоритет сегодня – обеспечение безопасности граждан в самом широком смысле этого слова», – сказал он.

Минниханов отметил, что органам власти всех уровней, предприятиям следует уделить особое внимание повышению эффективности проводимой на местах работы по обеспечению антитеррористической защищенности промышленных объектов и объектов жизнеобеспечения, готовности защитных сооружений и укрытий для населения, информированности граждан об их расположении и в целом о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Раис РТ подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть формального подхода.

«Каждый руководитель на месте несет персональную ответственность за организацию этой работы», – отметил он.

При этом, по словам Минниханова, вопросы безопасности требуют активного участия и самих граждан.

«Речь идет не только о соблюдении инструкции, но и об осознании вклада каждого человека в общую систему защиты себя и окружающих», – заключил он.