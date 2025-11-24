В Татарстане число занятых в МСП за три года выросло на 8,4%

В Республике Татарстан число жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, за три года увеличилось на 8,4%. Это следует из рейтинга, составленного РИА Новости.

При этом Татарстан на 22-м месте среди регионов России по числу занятых в малом и среднем предпринимательстве.

В республике доля занятых в МСП от общей численности экономически активных граждан с учетом индивидуальных предпринимателей составила 40,8% в 2024 году. Это 837,8 тыс. человек.

Соседями РТ в рейтинге стали Смоленская область с 40,9% занятых в МСП от общего числа экономически активных жителей (21-е место) и Рязанская область с 40,7% (23-е место).

Наибольшую вовлеченность населения в малое и среднее предпринимательство, согласно данным за минувший год, продемонстрировали Республика Калмыкия (63,1% от численности экономически активных граждан), Санкт-Петербург (56,9%) и Новосибирская область (53,0%).

В топ-5 вошли также Москва с 51,0% занятых в МСП от численности экономически активных жителей и Удмуртская Республика с 48,5%.

Антилидерами рейтинга стали Республика Ингушетия с 10,9% вовлеченных в МСП, Ямало-Ненецкий автономный округ с 19,2%, Чукотский автономный округ с 21,2%, Республика Саха (Якутия) с 23,2% и Чеченская Республика с 24,2%.