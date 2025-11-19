Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров РФ по объему закупок у субъектов МСП

Татарстан занял третье место среди регионов России по объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные мониторинга государственных и муниципальных закупок за III квартал 2025 года Минфина РФ депутатам представил заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

«Татарстан не только входит в тройку лидеров по объему закупок у малого и среднего бизнеса, но и демонстрирует высокую эффективность использования электронных процедур, что значительно повышает прозрачность и конкурентность закупочного процесса в регионе», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Лидером по объему закупок у субъектов МСП стала Москва (более 1,7 трлн рублей), на втором месте – Санкт-Петербург (559,1 млрд рублей), на третьем – Татарстан (462,4 млрд рублей), на четвертом – Московская область (309,3 млрд рублей), на пятом – Свердловская область (203,7 млрд рублей).