Выручка МСП на ресурсах маркетингового центра РТ превысила 200 млрд рублей

Для обеспечения участия бизнеса в электронных торгах в 2024 году на ресурсах Республиканского маркетингового центра (РМЦ) зарегистрировали более 5 тыс. татарстанских предпринимателей – субъектов МСП. Они получили выручку свыше 200 млрд рублей. Об этом сообщил депутатам заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

«Значительный вклад в поддержку малого и среднего предпринимательства вносит работа Республиканского маркетингового центра, созданного на базе федеральной электронной торговой площадки Агентства по госзаказу РТ, который выступает инструментом стимулирования внутреннего спроса», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Багаутдинов отметил, что для смягчения последствий санкций в Татарстане усовершенствован функционал Республиканского маркетингового центра. Новый механизм, в частности, позволяет проводить сбор информации о производимой в России импортозамещающей продукции, оказать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, уточнил он.

По словам зампредседателя, ресурс содержит предложения для заводов-изготовителей, малого и среднего бизнеса. Это позволяет им осваивать производство востребованной продукции.

«Госкомитет продолжает вести работу по поддержке отечественных производителей через размещение централизованных закупок. В основном это касается компьютерной техники, транспорта, мебели, продуктов питания», – подчеркнул он.

Багаутдинов заметил, что с прошлого года началось размещение закупок на поставку совместимых картриджей для поддержки Менделеевского завода, который выпускает такую продукцию.

«Госкомитетом ежеквартально обрабатывается более 1,5 тыс. позиций. Для нужд заказчиков закупаем транспортные средства елабужского производства Торгово-производственной компании МТЗ-Татарстан, «Соллерс Атлант» и «КАМАЗа», – заявил он.

В этом году общая цена контрактов на поставку совместимых картриджей составила 52 млн рублей, на поставку транспортных средств – 368 млн рублей.

Багаутдинов добавил, что одной из мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в республике являются закупки «второй руки».

«Исполнители и подрядчики, заключившие государственные и муниципальные контракты, обязаны закупать товары, необходимые для исполнения этих контрактов, на электронных площадках. Ведется работа по стимулированию заказчиков в размещении закупок на РМЦ, в том числе предоставляется методологическая поддержка», – сказал он.

При этом зампредседателя отметил, что в этом году при внеплановой проверке выявлены нарушения, снижающие эффективность поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, заказчики и исполнители самостоятельно меняли формулировки в госконтракте, касающиеся обязанности проведения конкурентных закупок РМЦ. Кроме того, не всегда проводился соответствующий контроль со стороны головного учреждения. Заказчики также принимали и оплачивали услуги, работы, когда исполнитель не предоставил информацию о закупке товара на РМЦ.