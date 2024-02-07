В ЦИК РТ рассказали, как распределят средства бюджета на проведение выборов Президента РФ

Центральной избирательной комиссии Татарстана из республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов Президента России выделено около 54,5 млн рублей. Почти 85% этих средств пойдет на обеспечение деятельности избирательных комиссий. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов на 37-м заседании Центризбиркома РТ.

«Распоряжением Кабинета Министров РТ от 29 декабря 2023 года ЦИК из республиканского бюджета выделены средства на оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента России в сумме 54 млн 450 тыс. рублей», – рассказал спикер.

По словам Нефедова, из них 46,1 млн рублей будет направлено на приобретение технологического оборудования, ящики для голосования, изготовление вывесок, брендированной продукции для членов проекта «Информ УИК» и так далее.

«8,2 млн рублей, или 15%, выделено на исполнение полномочий ЦИК в период подготовки и проведения выборов. Это обновление оборудования, техники, приобретение товаров, подготовка помещений для мероприятий в рамках выборов», – отметил он.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев уточнил, что оборудование обновляется в связи с тем, что государственная автоматизированная система «Выборы» «полностью перешла на импортозамещение».

Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова добавила, что был объявлен набор резерва в составы участковых избирательных комиссий республики. Всего поступило 1 162 предложения от 15 субъектов – политических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту работы и жительства.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта.