В Татарстане бронь от мобилизации могут получить около 10 тыс. сельхозработников

В Татарстане бронь от мобилизации могут получить около 10 тыс. работников агропромышленного комплекса, что составляет 38% от их общей численности. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на пресс-конференции.

«В Татарстане 600 предприятий АПК имеют право на бронирование работников. Штатная численность этих предприятий составляет 49 тыс. человек. Из 12 тыс. работников, прибывающих в запасе, бронированию подлежат около 10 тыс. человек», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, на смену мобилизованным сельхозпроизводителям стараются найти новых специалистов, в связи с этим проводится работа по «срочному поиску людей». При этом министр заметил, что ситуация некритичная.

«Много обращений поступает от предприятий, сельхозтоваропроизводителей, но есть показатель, по которому мы работу проводим. Сегодня тем, кто уходит, стараются найти замену. Так предприятия выходят из ситуации», – подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства назвал ее главными целями защиту мирного населения, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.