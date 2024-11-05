В Татарстане более чем на 8% уменьшилось количество разводов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам первых восьми месяцев 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение числа как браков, так и разводов. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь — август в республике было зарегистрировано 16 067 браков. Пар, пожелавших связать себя семейными узами, оказалось на 197 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года. Таким образом, число свадеб снизилось более чем на 1,2% год к году.

Вместе с тем в регионе зафиксировано 8763 развода — на 804 меньше, чем за первые восемь месяцев 2023-го. Соответственно, количество распавшихся семей уменьшилось более чем на 8,4% в годовом выражении.

В результате в Татарстане число браков на одну тысячу населения снизилось с 6,1 до 6, или на 1,6%, а число разводов — с 3,6 до 3,3, или на 8,3%.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.