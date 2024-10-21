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В России предложили помочь гражданам с ЖКХ, чтобы люди меньше разводились
В Госдуме предложили выплачивать компенсацию напрямую поставщикам услуг ЖКХ, чтобы для россиян размер платы остался неизменным. Это поможет избежать разводов в семьях, говорится в документе, текст которого приводит РИА «Новости». Это обращении уже отправили главе правительства России Михаилу Мишустину.
Авторы обращения подчеркнули, что в регионах местные власти вводят субсидии, чтобы свести к минимуму негативные последствия для жителей от подорожания «коммуналки». Чтобы их получить, нужно, чтобы доля расходов на оплату ЖКХ в общем семейном бюджете была больше максимально допустимого уровня, установленного в регионе. В итоге некоторые люди готовы развестись ради соответствия данным требованиям.
Как отметила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, направившая упомянутый документ правительству РФ, из-за подобных субсидий в регионах уже выросло число разводов в Республике Бурятия и других уголках России. Причем она считает, что в перспективе это явление рискует стать массовым.
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