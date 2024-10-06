В Татарстане почти на 8% снизилось число разводов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам первых семи месяцев 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение числа как браков, так и разводов. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь — июль в республике было зарегистрировано 12 213 браков. Пар, пожелавших связать себя семейными узами, оказалось на 462 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года. Таким образом, число свадеб снизилось более чем на 3,6% год к году.

Вместе с тем в регионе зафиксировано 7729 разводов — на 666 меньше, чем за первые семь месяцев 2023-го. Соответственно, количество распавшихся семей уменьшилось почти на 8% в годовом выражении.

В результате в Татарстане число браков на одну тысячу населения снизилось с 5,5 до 5,2, или на 5,5%, а число разводов — с 3,6 до 3,3, или на 8,3%.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.