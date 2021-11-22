К концу года современные пункты охраны появятся в 80 образовательных учреждениях Казани

В настоящее время 66 образовательных учреждений столицы Татарстана уже оборудованы современными пунктами охраны, которые обслуживают частные охранные предприятия. До конца года их число вырастет до 80. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Докладчик отметил высокую актуальность модернизации системы безопасности школ и детских садов, проводимую городскими властями.

«В рамках работ по антитеррористической защищенности в 2021 году благодаря привлечению финансирования из бюджета Казани выполняются предписания Росгвардии. На данный момент в 66 учреждениях мы оборудовали полноценные пункты охраны для сотрудников ЧОП. Расположение пунктов напротив входа и вывод изображений со всех камер на монитор охранника обеспечивают обозримость всей прилегающей территории. До конца года плановый охват составит 80 учреждений. На эти цели было выделено порядка 12 млн рублей», — пояснил он.

Кроме того, для обеспечения лучшего обзора территорий была проведена работа по проведению в нормативный вид систем камер наблюдения и уличного освещения учреждений образования Казани.

«Сейчас готовится документация для проведения торгов по установке ограждений школ и детских садов. Проблемы с этим испытывают 332 образовательных учреждения — где-то ограждения сломаны, где-то [они] отсутствуют вовсе. Установку новых ограждений планируется начать при наступлении благоприятных погодных условий в 64 учреждениях на сумму 184 млн рублей», — заключил Петр Королев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных образовательных учреждения в 2022 году выделят 1,1 млрд рублей. Речь идет о школах первой, второй и третьей категорий. Такое решение было принято после нападения на казанскую гимназию №175.