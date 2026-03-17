Более 1,5 тыс. водителей в РТ оштрафовали за перевозку детей без автокресел

Более 1,5 тыс. водителей в Татарстане привлекли к ответственности за то, что они перевозили детей в машине без автокресел. Об этом на пресс‑конференции в «Татар‑информе» сообщил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

«За два месяца этого года в Татарстане к ответственности привлекли более 1500 водителей, которые управляли автомобилем и перевозили детей без специального детского удерживающего устройства. Только представьте, какая это цифра! Перевозя детей без автокресел, родители подвергают их смертельной опасности», — отметил Рустем Гарипов.

Он добавил, что в прошлом году из 15 погибших в ДТП детей 13 были пассажирами.