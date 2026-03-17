«В гибели детей в ДТП виноваты их родители»: ГАИ о том, как сохранить юные жизни

Большая часть из погибших в 2025 году на дорогах Татарстана детей были пассажирами автомобилей. ГАИ констатирует: дети становятся заложниками ситуаций, ведь они не могут повлиять на поведение родителей. Поэтому во всех трагедиях с детьми виноваты их родители, которые не научили, не проконтролировали, не сделали то, что предписано ПДД.





Рустем Гарипов: «Чаще всего аварии происходят из-за превышения скоростного режима, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов»

«Больше половины ДТП с детьми-пассажирами происходит по вине водителей»

С начала года в Татарстане произошло 463 ДТП, в которых погибли 57 человек, 581 получили травмы различной степени тяжести – такие данные сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» привел Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

По статистике Госавтоинспекции, чаще всего аварии происходят из-за превышения скоростного режима, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов.

«Последнее смертельное ДТП произошло 15 марта в Альметьевском районе. Водитель KIA превысил скоростной режим и столкнулся с грузовым автомобилем “КАМАЗ”, который совершал разворот. Два человека – водитель и пассажир иномарки – скончались на месте», – рассказал Рустем Гарипов.

Самая уязвимая категория участников дорожного движения, подчеркнул глава Госавтоинспекции Татарстана, – это дети.

«За два месяца этого года с их участием зарегистрировано 40 ДТП, в которых один ребенок погиб и 45 получили ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество аварий увеличилось на шесть случаев, на два ребенка больше получили травмы и на одного погибшего ребенка стало больше. На протяжении двух лет особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пассажиров. В прошлом году из 15 погибших детей 13 являлись пассажирами», – привел печальную статистику начальник Госавтоинспекции Татарстана.

С начала этого года с участием детей-пассажиров произошло уже 22 ДТП, в которых один ребенок погиб и 27 получили ранения.

«Следует отметить, что больше половины ДТП с детьми-пассажирами происходит по вине водителей, которые грубо нарушали ПДД. В шести случаях водители выехали на встречную полосу, в пяти случаях неправильно выбирали дистанцию», – отметил Рустем Гарипов.

2 января в Сабинском районе 27-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате 65-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте, а 66-летний водитель – в больнице. Двое пассажиров 10 и 15 лет были доставлены в больницу. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент аварии водитель иномарки находился под действием наркотиков.

2 февраля в Мамадышском районе РТ 32-летний водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость и дистанцию и влетел в стоящий впереди полуприцеп, водитель которого остановился очистить автомобиль от снега. Двухмесячный ребенок – пассажир иномарки скончался на месте происшествия.

«Перевозя детей без автокресел, родители подвергают их смертельной опасности»

«К сожалению, дети оказываются заложниками ситуации: как родители их посадят в автомобиль, так они и поедут, а потом так же будут поступать со своими детьми. За два месяца этого года в Татарстане привлекли к ответственности более полутора тысяч водителей, которые управляли автомобилем и перевозили детей без специального детского удерживающего устройства. Только представьте, какая цифра! Когда родители перевозят детей без автокресел, они подвергают их смертельной опасности», – подчеркнул Рустем Гарипов.

Он отметил, что в последнее время повысился штраф за перевозку детей не по правилам – на сегодняшний день он составляет 5 тысяч рублей.

Неутешительна статистика и по ДТП с участием детей-пешеходов – за этот год в 18 ДТП пострадали 18 детей. Цифры по сравнению с прошлым годом выросли: количество аварий стало больше на 28%.

Уже скоро наступят весенние каникулы у школьников. Это время, когда дети отдыхают от уроков и нередко предоставлены сами себе. Особенно опасно, когда школьники разъезжают по проезжей части на велосипедах и самокатах. Усложняют ситуацию и юные водители питбайков.

«С наступлением весенне‑летнего периода особенно важно напомнить об опасности использования детьми мототехники: питбайков, квадроциклов, мотоциклов, – это техника, а не игрушка. Она создана для взрослых, подготовленных водителей. Ребенок не может адекватно оценить риск и реагировать на опасность. Последствия управления мототехникой – это не абстрактная угроза. Это реальные истории разбитых судеб, искалеченных тел, родительских слез», – обратил внимание Главный Госавтоинспектор РТ.

Он привел статистику: за последние три года в России погибли 148 юных водителей питбайков и другого мототранспорта.

Алсу Асадуллина: «В начале нового учебного года у нас традиционно вместе с Госавтоинспекцией проводится акция «Внимание – дети!»

«В детсадах и школах ведется работа и с детьми, и с родителями»

«Основные причины аварий с участием детей: переход дороги в неустановленном месте, отсутствие световозвращающих элементов на одежде, несоблюдение правил перевозки детей, недостаточная информированность родителей и слабый контроль за поведением детей. Особую тревогу, по анализу прошлого года, вызывает то, что большинство смертельных аварий происходят с детьми-пассажирами, которые ехали без специального кресла», – подчеркнула заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Для профилактики аварий с участием детей в Татарстане проводится комплексная работа: создается безопасная инфраструктура, информируются все участники дорожного движения. Министерство образования республики проводит работу с детьми начиная с детсадовского возраста. Несколько раз в год организуются конкурсы, акции и различные мероприятия, которые призваны сформировать безопасное мышление у детей и напомнить взрослым о правилах поведения на дорогах.

«В начале нового учебного года у нас традиционно вместе с Госавтоинспекцией проводится акция “Внимание – дети!”. Мы все знаем, что дети приходят после каникул расслабленные, еще не могут собраться и не могут осознавать опасности, которая ждет их на дорогах. Эта акция направлена на то, чтобы дети могли быстрее адаптироваться к транспортной среде», – рассказала заместитель министра образования и науки РТ.

В школах и детских садах проводится большой объем работ, чтобы обезопасить детей, однако важно, чтобы и родители ежедневно напоминали им о том, чем может обернуться ошибка на дороге.

Если дети нарушают правила дорожного движения, этот факт фиксируется автоинспекторами, информация обязательно передается в школу.

«В этом случае ребенок ставится на учет. Это не для того, чтобы портить ему биографию, а чтобы знать, что этот ребенок требует отдельного внимания. С ним проводится отдельная работа автоинспекторов, иногда инспекторов ПДН. И мы обязательно проводим работу со всем классом, потому что прекрасно понимаем, что ни один ребенок в классе не застрахован от такого случая», – рассказала Алсу Асадуллина.