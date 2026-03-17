Большая часть детей, погибших в ДТП в Татарстане в прошлом году, были пассажирами

Главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов

В Татарстане в прошлом году из 15 детей, погибших в ДТП, 13 были пассажирами. Об этом на пресс‑конференции в «Татар‑информе» сообщил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

«На протяжении двух лет особую тревогу вызывает аварийность с участием детей‑пассажиров. В прошлом году из 15 погибших детей 13 были пассажирами. Дети этой категории практически не могут повлиять на исход ситуации в случае происшествия, поскольку даже использование средств пассивной безопасности во многом зависит от взрослых», — отметил он.

С начала 2026 года в республике произошло 22 ДТП с участием детей‑пассажиров. В этих авариях один ребенок погиб и 27 пострадали.

«Основные причины аварий с участием детей: переход дороги в неустановленном месте, отсутствие световозвращающих элементов на одежде, несоблюдение правил перевозки и недостаточная информированность родителей, а также слабый контроль за поведением детей. Особую тревогу, по анализу прошлого года, вызывает то, что большинство смертельных случаев происходит с детьми‑пассажирами, которые ехали без специального кресла», — добавила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.