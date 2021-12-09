В Татарстане благодаря налоговым льготам в 16 промпарках появились 60 новых резидентов

В Татарстане с момента принятия законов о предоставлении налоговых льгот в 16 промышленных парках начали работу 60 новых резидентов, количество рабочих мест выросло на 540 единиц. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции в Госсовете РТ.

«90% из новых резидентов заняты производством. Это, например, полимерка, продукты питания, металлообработка, легкая промышленность, переработка отходов, – рассказал спикер. – В настоящее время на территории промпарков работают 1,5 тыс. резидентов, создано более 39 тыс. рабочих мест. В малых городах и сельской местности работают парки, которые создают почти половину от этих рабочих мест».

Для повышения эффективности работы промпарков введен ряд налоговых льгот. Они предоставляются паркам при условии подписания соответствующего соглашения с Миэкономики, срок действия которого составляет не более 10 лет. Основные требования к площадкам в рамках соглашения – привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест.

«На сегодня мы подписали 80 таких соглашений, в ближайшее время рассчитываем увеличить число подписанных соглашений до 150. И работа в этом направлении будет продолжена в следующих годах. Предприниматели смогут оценить преимущества по налоговым льготам уже в начале следующего года, когда будут сдавать декларации о налогах за 2021 год. В этих 80 соглашениях на десятилетний период заложены 3,6 млрд рублей инвестиций от резидентов и создание дополнительно 2 тыс. рабочих мест», – уточнил Сибгатуллин.

По его словам, в 53 аккредитованных промпарках заполняемость составляет менее 70%. «Для поддержки предпринимателей этой категории разработаны специальные финансовые продукты – заем, который дается, чтобы они могли построить свои производственные помещения на территории промпарков. Из этой категории подписано 20 соглашений на льготные кредиты – 5% годовых до пяти лет», – отметил первый замминистра экономики.

Ожидается, что принятые законодательные инициативы и меры государственной поддержки для промпарков и их резидентов позволят создать дополнительно около 7 тыс. рабочих мест на селе, добавил он.

Сибгатуллин также заметил, что из-за предоставления льгот по 80 подписанным соглашениям республиканский бюджет может недополучить доходы на 15 млн рублей в год. При этом он подчеркнул, что благодаря созданию рабочих мест появляется доход от НДФЛ.

Представителя Минэкономики дополнил депутат Марат Галеев, который заявил, что против рассуждения о недополученных доходах. «Это не недополученные. Если бы этих льгот не было, никакой бизнес туда бы не пришел. Поэтому это не прямые потери. НДФЛ появляется, а его просто не было. Была бы там безработица. Бизнесу же нужно вкладывать, на начальном этапе он и прибыль не будет получать. И его надо поддержать», – сказал парламентарий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства будет направлено 3,5 млрд рублей.