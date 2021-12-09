В Татарстане за полгода количество предпринимателей выросло на 3%

В Татарстане за последние шесть месяцев количество предпринимателей выросло на 3%. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

«По итогам прошлого года, несмотря на пандемию, в республике удалось сохранить количество людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. И по полугодию наблюдается положительная динамика – рост числа предпринимателей республики составил более 3% по сравнению с показателем на начало 2021 года», – рассказал спикер.

Шафигуллин отметил, что более четверти экономики республики занимает малый и средний бизнес. «В Татарстане в сфере малого и среднего предпринимательства занято свыше 750,5 тыс. человек, что составляет треть занятых в экономике региона. Всего в экономике Татарстана занято 1 млн 952 тыс. человек», – уточнил он.

По словам депутата, в настоящее время на территории промышленных парков в Татарстане работает более 1,5 тыс. резидентов.

«Необходимо повысить привлекательность промышленных площадок и парков, в том числе за счет предоставления налоговых преференций как на республиканском, так и на муниципальном уровне, а также вводить новые меры поддержки, постоянно совершенствовать систему управления, определить финансово-экономическую модель и концепцию дальнейшего развития инфраструктуры поддержки, материализировать работу по привлечению резидентов, изучать и тиражировать лучшие практики работы промплощадок», – убежден парламентарий.

Шафигуллин также заметил, что промпарки востребованы у бизнеса, однако остается часть из них, где загрузка составляет менее 70%. «Для решения этой проблемы был реализован ряд законодательных инициатив, направленных на снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, освобождение от уплаты транспортного налога, налога на имущество организаций, разработан комплекс мер поддержки, в том числе субсидирование процентной ставки, предоставление займа, льготный тариф на электроэнергию», – подчеркнул он.

Кроме того, в декабре прошлого года был принят республиканский закон, связанный с введением на территории Татарстана патентной системы налогообложения. После мониторинга его реализации были подготовлены изменения, принятые в мае этого года.