В Татарстане на поддержку малого и среднего предпринимательства направят 3,5 млрд рублей

В Татарстане в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства будет направлено 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции в Госсовете РТ.

«В этом году на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 1,2 млрд рублей. Если учитывать капитализацию наших институтов развития – это Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд, – то на этот год у республики имеется 3,5 млрд рублей на господдержку. Из них 3,2 млрд рублей – это финансовая поддержка и 330 млн рублей – нефинансовая», – рассказал спикер.

Сибгатуллин уточнил, что в сфере малого и среднего предпринимательства вместе с самозанятыми работают 750,5 тыс. человек. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Татарстане к 2030 году этот показатель должен достичь 762 тыс. человек.

Первый замминистра экономики добавил, что если в 2020 году патентную систему налогообложения применяли лишь 3,6 тыс. предпринимателей, то в этом году ее используют 24,5 тыс. человек.

«В связи с отменой единого налога на вмененный доход, на котором в республике было около 40 тыс. предпринимателей, необходимо было создать налоговые условия, чтобы эти предприниматели могли на них перейти. В республике уже действовала патентная система налогообложения и в декабре прошлого года внесены необходимые изменения, которые позволили “бесшовно” предпринимателям с одного вида налогообложения перейти на патент», – продолжил он.

Внесенные в декабре 2020 года и мае этого года изменения в республиканский закон о введении патентной системы налогообложения расширили перечень видов деятельности, при которых можно использовать льготную систему налогообложения – с 82 до 90. Для сельских поселений установлено дополнительное понижение налоговой нагрузки на 40%.