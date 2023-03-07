В Татарстане 8 Марта ожидаются метели, мокрый снег и снежная каша на дорогах

Завтра, в Международный женский день, в Татарстане из-за влияния атмосферных фронтов очередного западного циклона вновь ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью местами, включая Казань, прогнозируется небольшой снег. Утром и днем по всему региону будет идти снег и мокрый снег. Кое-где, в том числе и в столице РТ, вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров и налипание мокрого снега.

Кроме того, умеренный южный и юго-западный ветер в утренние и дневные часы в некоторых местах будет усиливаться до 15–18 м/с. На дорогах республики образуется снежная каша, кое-где сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 8 до 13 градусов мороза (в Казани — от -8 до -10 градусов). В светлое время суток воздух по республике прогреется до -3, +2 градусов (в столице РТ — до -1, +1).

Ранее, как сообщал «Татар-информ», МЧС напомнило татарстанцам о правилах безопасности во время метели и сильного ветра. Согласно предварительным данным метеорологов, очень теплая и неустойчивая погода удержится в республике вплоть до выходных.